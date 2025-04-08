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ألمانيا تعلق مؤقتًا قبول لاجئين من الأمم المتحدة

01:09 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

ألمانيا

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برلين/داكار- (د ب أ)

علقت ألمانيا مؤقتا إعادة توطين لاجئين معوزين للحماية بشكل خاص من الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجارية بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لن يتم تقديم أي تعهدات بشأن قبول لاجئين جدد من خلال برنامج إعادة التوطين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الوقت الحالي.

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ألمانيا الأمم المتحدة تعليق قبول لاجئين
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