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سيناتور أمريكي: خطة ترامب ونتنياهو تعني ترحيلًا قسريًا لنحو مليوني شخص من غزة

01:05 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

ترامب ونتنياهو

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وكالات

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس فان هولين، إنه "لا شيء طوعيًا في حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطتهما إخراج الفلسطينيين من غزة".

وأكد هولين، أن خطة ترامب ونتنياهو تعني ترحيلًا قسريًا لنحو مليوني شخص من قطاع غزة، مشددًا على أنه يجب ألا تكون لدافعي الضرائب الأمريكيين علاقة بخطة ترامب ونتنياهو.

وناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، موضوع هجرة الغزيين والدول التي قد تساهم في استيعابهم.

وأشار الرئيس الأمريكي، خلال استضافته لنتنياهو في البيت الأبيض بواشنطن، إلى أن الحرب في غزة "ستتوقف في المستقبل القريب"، مؤكدًا أنهم يبذلون الجهود للتوصل إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار في غزة.

ومن جانبه، أكد نتنياهو أنه يتواصل مع أهالي الأسرى الذين ما زالوا لدى حركة حماس داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعمل على اتفاق جديد للإفراج عنهم وضمان عودتهم إلى منازلهم.


وقال نتنياهو إن "كل ما نسعى إليه هو تمكين سكان غزة من أن يكون لديهم خيار الخروج إلى بلدان أخرى".


وأثنى ترامب على كلام نتنياهو بالقول إن "قطاع غزة أصبح أشبه بمصيدة للموت وهو مكان خطر للغاية ويحتاج إلى سنوات لإعادة إعماره"، قائلًا إنه سيسمي غزة "منطقة الحرية" بعد إبعاد السكان عنها.

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سيناتور أمريكي خطة ترامب ونتنياهو بنيامين نتنياهو إخراج الفلسطينيين من غزة
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