إقالة مسؤولة أمريكية بارزة من منصبها في الناتو

واشنطن- (د ب أ)

ذكرت صحيفة واشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى اليوم الثلاثاء أنه تم إقالة نائبة الأدميرال شوشانا تشاتفيلد، ممثلة الجيش الأمريكي في لجنة حلف شمال الأطلسي (الناتو) العسكرية في بروكسل من منصبها.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه لم يتم الإعلان عن سبب لهذه الخطوة.

ونشرت واشنطن بوست الخبر بعنوان:" إقالة أدميرال أمريكية في الناتو، أحدث الإقالات في حملة ترامب للتطهير العسكري".

وكانت تشانفيلد قد تعرضت لانتقادات من المحافظين في الولايات المتحدة بسبب تصريحاتها بشأن قضايا التنوع منذ 2023، عندما تم تعيينها في الناتو. ويتردد أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث وجه لها الانتقادات أيضا.

وتعد اللجنة العسكرية للناتو أبرز هيئة عسكرية بالحلف الغربي، وهي تدعم عملية صناعة القرار من جانب القادة السياسيين لدول الحلف.