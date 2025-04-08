" إكس الصغير".. ترامب يسير مع ابن إيلون ماسك في حديقة البيت الأبيض (فيديو)

(وكالات)



ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفقة نجل الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك داخل حديقة البيت الأبيض.



نشر فيديو ظهور ترامب مع الطفل الصغير، إيلون ماسك عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث كان ترامب يسير في حديقة البيت الأبيض بينما كان الصغير يسير إلى جواره ويقفز.



وكان الصحفيون يقفون ويصورون الرئيس الجمهوري، بينما أشار لهم بعلامة منصة "إكس" التي يمتلكها إيلون ماسك ويشير للصغير في إشارة إلى طفل إيلون ماسك.





وخلال الآونة الأخيرة صدرت تقارير إعلامية أمريكية نشرتها صحيفة "بوليتيكو" تحدثت عن احتمالية انسحاب إيلون ماسك من منصبه الحكومي، وهو ما نفاه ماسك واصفًا تلك الأنباء بأنها "أخبار مزيفة".

من جهتها، سارعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إلى نفي تلك التقارير، مؤكدة أنها "مضيعة للوقت"، مشددة على أن ماسك لن يغادر منصبه الحكومي إلا بعد إتمام مهمته. وأضافت ليفيت: "إيلون ماسك والرئيس ترامب صرحا علنًا بأن ماسك سيغادر منصبه بمجرد إتمام عمله الناجح في مبادرة كفاءة الحكومة".



وصرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أن إيلون ماسك سيستمر في دوره كمستشار للحكومة الأمريكية، وذلك خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أوضح فيها فانس أن ماسك لا يزال يواصل معركته ضد ما وصفه بـ"البيروقراطية المفرطة"، مؤكدًا أن جهوده لم تنتهِ بعد.