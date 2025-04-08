ترامب لأردوغان: فعلت ما عجزوا عنه وأخذت سوريا.. والأخير يقر: أنا من أخذها (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، عن محادثة سابقة بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن سوريا.

وقال ترامب خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهانينا، "لقد فعلت ما عجز عن فعله الآخرون على مدى ألفي عام، لقد أخذت سوريا مهما تعددت أسماؤها تاريخيًا.. عبر وكلائك".

وأضاف ترامب: "قال أردوغان لا لا لا.. لم أكن أنا من أخذ سوريا، فقلت له.. لقد كنت أنت ولكن حسنًا ليس عليك الإقرار بذلك، فقال حسنًا ربما كنت أنا من أخذها".

وتابع: "أردوغان شخص قاس وذكي للغاية وأنجز شيئًا لم يستطع أحد القيام به من قبل.. عليك التسليم بانتصاره".

●#ترامب: هنأت اردوغان على اخذه سوريا عبر وكلاء ، و حاول النفي خلال الاتصال الهاتفي و لكنني قلت له "كلا انه انت من اخذت سوريا".

ويتابع لنتنياهو ....اذا اردت حل مشكله مع تركيا يجب أن تكون منطقيا بطلباتك.... pic.twitter.com/iXFdkx06YH — M. Sıddık Yıldırım (محمد صديق يلدرم) 🇹🇷 (@SIDDIKYILDIRIMM) April 8, 2025

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن علاقته بنظيره التركي رجب طيب أردوغان رائعة، قائلًا: "لدي علاقة رائعة مع رجل اسمه أردوغان وأحبه ويحبني، وهذا مصدر إزعاج لوسائل الإعلام".

ووجه ترامب حديثه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا: "أي مشكلة لديك مع تركيا أعتقد أنه بإمكاني حلها.. ما دمت منطقيًا في طلباتك.. عليك أن تكون منطقيًا.. علينا جميعًا أن نكون منطقيين".

والتقى ترامب بنتنياهو، أمس الاثنين في البيت الأبيض، حيث ناقشا عددًا من القضايا الهامة، أبرزها الأوضاع في غزة وعودة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، وكذلك علاقات إسرائيل بتركيا، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي عليها.