بتكلفة باهظة.. أمريكا تقيم عرضًا عسكريًا يوم ميلاد ترامب

(وكالات)

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن عرض عسكري ضخم في الـ14 من يونيو المقبل، بمناسبة مرور 152 عامًا على تأسيس الجيش الأمريكي، والذي يأتي بالتزامن مع احتفال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعيد ميلاده الـ79.

وسيمتد العرض لمسافة أربعة أميال، بداية من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في ولاية فرجينيا وصولًا إلى البيت الأبيض.

وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لشبكة "نيوز نايشن" الأمريكية، أن التخطيط لهذا الحدث بدأ منذ العام الماضي، مع زيادة عدد الوحدات العسكرية المشاركة مقارنة بالعروض السابقة. كما أشار إلى أن هناك تنسيقًا مكثفًا بين الجيش وبلدية واشنطن لوضع اللمسات النهائية على مسار العرض وتنظيمه اللوجستي.

ويُذكر أن ترامب كان قد طالب بعرض مشابه في عام 2018 بعد أن أعجب بمراسم يوم الباستيل في باريس، إلا أن خطة تنظيم العرض قد أُلغيت لاحقًا بسبب التكلفة المرتفعة التي بلغت نحو 92 مليون دولار، فضلًا عن وجود قضايا أخرى أكثر أهمية.

وكان من بين المعارضين لفكرة العرض العسكري سياسيون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة إلى مخاوف من المسؤولين في العاصمة واشنطن بشأن التأثيرات المحتملة على البنية التحتية بسبب المعدات العسكرية الثقيلة.