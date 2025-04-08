لأول مرة في التاريخ.. ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية تصل إلى تريليون دولار

(وكالات)

كشف وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، اليوم الثلاثاء، أن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" للعام المقبل ستصل إلى تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.

أتى هذا التصريح عبر منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على "إعادة بناء الجيش الأمريكي بسرعة".

وأضاف هيجسيث أن الوزارة تعتزم استخدام أموال دافعي الضرائب بشكل حكيم لضمان تعزيز القوة القتالية والجاهزية العسكرية.

تزامن هذا التصريح بعد لقاء ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث أعلن عن ميزانية دفاع "تمت الموافقة عليها تقريبًا"، والتي تقدر بحوالي تريليون دولار. وأكد ترامب أن هذه الميزانية ستكون "أكبر ميزانية تقررها الولايات المتحدة للجيش على الإطلاق"، إلا أنه لم يوضح ما إذا كان هذا المبلغ مخصصًا فقط للبنتاجون أم يشمل أيضًا ميزانية الدفاع الوطني بشكل عام، والتي تشمل وكالات أخرى.