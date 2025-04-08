بولندا تدعو ترامب لحضور قمة الناتو في لاهاي يونيو المقبل

(وكالات)

أعلن وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، في تصريحات صحفية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يزور بولندا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المزمع عقدها في لاهاي في يونيو القادم، وذلك خلال لقاء مع التليفزيون البولندي.

وقال سيكورسكي: "نأمل أن يحضر الرئيس ترامب القمة، فهذا سيكون منطقيًا"، وذلك ردًا على سؤال حول احتمال حضور ترامب القمة.

وأضاف أن بولندا قد وجهت دعوة رسمية للرئيس الأمريكي لزيارة العاصمة وارسو قبل موعد انعقاد القمة، مشيرًا إلى أن الرئيس البولندي أندريه دودا كلفه بتسليم الدعوة مباشرة إلى ترامب.

ومن المقرر أن تُعقد قمة حلف الناتو في مدينة لاهاي الهولندية خلال الفترة من 25 إلى 26 يونيو المقبل. ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الهولندية، يتوقع أن يشارك في القمة حوالي 45 من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى 45 وزيرًا للدفاع والخارجية، فضلاً عن نحو 6 آلاف عضو من الوفود، ليصل العدد الإجمالي المتوقع للمشاركين إلى حوالي 8500 شخص.