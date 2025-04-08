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اغتيال قيادي سابق بالجيش الحر في هجوم مسلح جنوب سوريا

10:54 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025

الجيش السوري الحر

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دمشق- (د ب أ)

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، قيادياً سابقاً في "الجيش السوري الحر" في درعا جنوب البلاد.

وأفاد موقع "تجمع أحرار حوران" على صفحته بموقع فيسبوك اليوم ، بـ "مقتل القيادي محمد خالد الخطيب، المعروف بمحمد المختار إثر استهدافه بالرصاص المباشر أمام منزله في بلدة اليادودة غربي درعا".

وأشار إلى أن "الخطيب قيادي سابق في الجيش الحر، وعمل بعد عام 2018 ضمن اللجنة المركزية المسؤولة عن الريف الغربي درعا".

ووفق تلفزيون سوريا، "عانت محافظة درعا من فوضى أمنية كبيرة خلال فترة سيطرة النظام المخلوع، حيث تفشّت الجريمة المنظمة وازدادت عمليات الخطف والابتزاز، وسط تراجع واضح لدور المؤسسات الأمنية وغياب الرقابة الفعلية".

وأشار التلفزيون إلى أن الحكومة السورية أرسلت، بعد سقوط النظام، العديد من الأرتال العسكرية إلى المحافظة لضبط الأوضاع، كما منحت مهلة للمناطق الخاضعة لها لتسليم الأسلحة وتسوية أوضاع المطلوبين.

ولفت إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 24 أخرين معظمهم من المدنيين في محافظة درعا، خلال شهر فبراير الماضي، نتيجة لحوادث إطلاق نار أو العبث بالسلاح، وسط محاولات من إدارة الأمن العام لاحتواء الفوضى الأمنية في المحافظة.

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الجيش السوري الحر اغتيال قيادي سابق هجوم مسلح سوريا
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