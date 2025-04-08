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الصين: إبعاد سفينة فلبينية قامت بـ "استفزازات" بالقرب من هوانجيان داو

10:28 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025

الصين

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بكين - (د ب أ)

قالت سلطات خفر السواحل الصينية، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم إبعاد سفينة فلبينية عن المنطقة، بعد أن قامت مرارا بمضايقات لسفينة تابعة لها، كانت تقوم بدورية في المياه بالقرب من منطقة هوانجيان داو.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن السفينة الفلبينية قامت بمناورات خطيرة متعددة يومي أمس الأول الأحد وأمس الاثنين، حيث عبرت بالقرب من مقدمة السفينة الصينية "في عمل استفزازي واضح"، بحسب سلطات خفر السواحل الصينية التي قالت "إن الجانب الفلبيني عطل بشكل خطير عمليات إنفاذ القانون الصينية".

وأضافت سلطات خفر السواحل أن قواتها "ردت بسرعة واحترافية وتعهدت ببذل جهود للتصدي بحزم لأي انتهاك أو استفزاز من جانب السفن الفلبينية لحماية سيادة الصين وحقوقها ومصالحها البحرية."

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الصين سفينة فلبينية هوانجيان داو
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