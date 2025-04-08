السبت.. عراقجي وويتكوف يقودان محادثات إيران وأمريكا في عُمان



وكالات

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي ستعقد في 12 أبريل في سلطنة عمان.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية على تطبيق تليجرام، إن المحادثات بين البلدين سيقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وتؤكد طهران أن المفاوضات ستكون غير مباشرة رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مباشرة بين الطرفين.

وقال عراقجي عبر منصة "إكس": "ستجتمع إيران والولايات المتحدة في عُمان يوم السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى".

وتابع: "إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أمريكا"، وفقا لسكاي نيوز.

وكان ترامب أكد، خلال لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستجري مباحثات مباشرة مع إيران، وعلى أعلى مستوى يوم السبت المقبل.

وأضاف: "نحن نجري محادثات مباشرة مع إيران وإذا ما بدأت هذه المحادثات المباشرة يوم السبت، سنرى ما ستؤول إليه الأمور، وأعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو الحل الأفضل عوض أن نلجأ لفعل ما هو واضح، وانا لا أرغب في أن نلجأ إلى هذا الخيار، وأعتقد أن إسرائيل أيضا لا ترغب في اللجوء إلى هذا الخيار، وآمل أن تتكلل هذه المحادثات مع إيران بالنجاح".

وكانت مصادر إسرائيلية قللت من فرص نجاح المفاوضات مع طهران في ذلك، حيث كشفت هذه المصادر الإسرائيلية، عن أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لا تمتلك حظوظا جدية للوصول إلى نتائج مرضية.

وأكدت أيضا وجود قناة تفاوض إيرانية أمريكية مباشرة غير قناة سلطنة عمان.