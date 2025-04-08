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إدارة ترامب توقف تمويل برامج الغذاء الطارئة في 13 دولة.. ما السبب؟

07:57 ص الثلاثاء 08 أبريل 2025

برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة

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وكالات

أوقفت الإدارة الأمريكية تمويل برامج الطوارئ التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، التي تسهم في إبقاء ملايين الأشخاص على قيد الحياة في 13 دولة يعاني العديد منها من صراعات.

وناشد برنامج الأغذية العالمي، وهو أكبر جهة دولية تقدم مساعدات غذائية، الولايات المتحدة التراجع عن هذه التخفيضات الجديدة.

وأوضح أن هذه الجولة المفاجئة من إلغاء العقود استهدفت بعضا من آخر برامج الإغاثة الإنسانية التي لا تزال تشرف عليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحسب مسؤولَين أمريكيين، ومسؤول في الأمم المتحدة، ووثائق حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس".

وقال برنامج الأغذية العالمي في منشوره على منصة "إكس": "هذا القرار قد يشكل حكما بالإعدام لملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد والمجاعة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البرنامج، أنه على تواصل مع إدارة الرئيس دولة ترامب "لحثها على الاستمرار في دعم" هذه البرامج المنقذة للحياة، كما أعرب عن شكره للولايات المتحدة وغيرها من المانحين على مساهماتهم السابقة.

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولون آخرون في الإدارة قد تعهدوا بعدم المساس ببرامج الغذاء الطارئة وغيرها من المساعدات الحيوية المنقذة للأرواح ضمن التخفيضات الكبيرة في المساعدات الخارجية الأمريكية.

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