ما موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في كوريا الجنوبية؟



وكالات

أعلنت حكومة جمهورية كوريا الجنوبية، أنه تم رسميًا تحديد الانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد في الموعد القانوني الأخير وهو 3 يونيو، وسيتم إعلان ذلك اليوم عطلة مؤقتة.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الداخلية وإدارة شؤون الكوادر في كوريا الجنوبية: "قررت الحكومة خلال اجتماعها في يوم 8 أبريل، تحديد يوم 3 يونيو كموعد للانتخابات الرئاسية وإعلان هذا اليوم عطلة مؤقتة حتى يتمكن المواطنون من المشاركة في التصويت بشكل مريح"، وفقا لروسيا اليوم.

وجرت الإشارة إلى أنه تم اختيار هذا الموعد، بهدف "ضمان وبأقصى حد الحقوق الانتخابية للمواطنين"، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقت اللازم للتحضير الكامل للانتخابات.

في وقت سابق، أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، بعد 111 يوما من تقديم البرلمان لمقترح عزل رئيس الدولة و38 يوما من انتهاء جلسات المحكمة، بالإجماع قرارا بعزل رئيس البلاد يون سوك يول، بأغلبية ثمانية أصوات لصالح القرار.

وجاء عزل رئيس الدولة المذكور، بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر الفائت.

ودخل الحكم، الذي تلاه القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج-بيه وتم بثه مباشرة على الهواء، حيز التنفيذ بشكل فوري، ما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلف ليون خلال 60 يوما.

وتم عزل يون من قبل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في منتصف ديسمبر بتهمة انتهاك الدستور والقوانين من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ونشره قوات في الجمعية الوطنية لمنع النواب من التصويت ضد المرسوم، وإصداره أوامر باعتقال سياسيين، لكن يون أنكر جميع التهم الموجهة إليه.