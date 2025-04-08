إعلام يمني: 22 غارة أمريكية استهدفت صنعاء ومأرب والحديدة



وكالات

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، أن 22 غارة أمريكية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت قناة "المسيرة"، إن عدوانا أمريكيا استهدف جزيرة كمران في الحديدة بغارتين.

أما العاصمة صنعاء، قفد شهدت فجر هذا اليوم سلسلة غارات، استهدفت منطقة الجميمة بمديرية بني حشيش بخمس غارات، ومنطقة جربان بمديرية سنحان بست غارات، وفقا لروسيا اليوم.

وفي مأرب، أفادت "المسيرة"، أن عدوانا أمريكيا بخمس غارات استهدف مديرية مجزر، ومنطقة الجوبة بغارتين، ومنطقة كوفل بصرواح بغارتين.

يأتي ذلك، فيما ذكرت تقارير إخبارية أمريكية، أن الولايات المتحدة قد تشن هجوما بريا في اليمن.

ووفقا لمصدر "سي إن إن" فإن "العملية التي من المرجح أن تبدأ في جنوب وشرق البلاد، قد تكون بدعم بحري من الولايات المتحدة وبري من السعودية، بهدف فرض السيطرة على ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر".

وتشن الطائرات الأمريكية منذ 15 مارس 2025 غارات على المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، وقامت كذلك بقصف قاعدة جوية كانت تستخدمها القوات اليمنية في عهد الرئيس السابق عبد الله صالح عدة مرات.