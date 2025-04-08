بتهم التخابر.. الحوثيون يعتقلون قيادات في المخابرات التابعة لهم



وكالات

أكدت مصادر محلية يمينة، أن الحوثيون اعتقلوا قيادات في المخابرات التابعة لهم بتهم التخابر وإرسال إحداثيات مواقعهم، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على مناطق عدة من اليمن.

وقالت إن الضربات شملت محافظات صنعاء "سلسلة غارات على العاصمة وجربان بمديرية سنحان والجميمة بني حشيش"، والحديدة "غارتان على جزيرة كمران"، ومأرب "3 غارات على مديرية مجزر".

ومساء الإثنين أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا موقعا عسكريا في إسرائيل بطائرة مسيّرة، وهاجموا مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والمسيّرات، بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة أطلقت من الشرق.