استشهاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بإصابته عقب استهداف خيمة صحفيين

وكالات

استشهد الصحفي أحمد منصور، الذي يعمل بوكالة فلسطين اليوم، متأثرا بجراح أصيب بها أمس في غارة إسرائيلية على خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي بخان يونس

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 211 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، وأحمد منصور، في قصف استهدف خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وفقا لما ذكرته الغد.

وكان أصيب في الاستهداف تسعة صحفيين آخرين بجروح متفاوتة من بينهم أحمد منصور الذي استشهد متأثرا بإصابته، وهم: "حسن اصليح، أحمد الأغا، محمد فايق، عبد الله العطار،

إيهاب البرديني، محمود عوض، ماجد قديح، علي اصليح".

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات جريمة استهداف الصحفيين، واعتبرها جزءًا من سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الإعلاميين الفلسطينيين في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.

ودعا المكتب اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، وكل الأجسام الصحفية حول العالم إلى إدانة هذه الجرائم المتكررة بحق الصحفيين، والعمل الجاد لحمايتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الإدارة الأميركية والدول الداعمة للعدوان مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي وصفها بـالوحشية والنكراء.

كما جدد المكتب مطالبه للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم القتل والاستهداف بحق الإعلاميين في غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.

واختتم البيان بالدعاء للشهداء بالرحمة والمغفرة، وللجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا تضامن الأسرة الصحفية الفلسطينية مع كل من فقدوا أحبابهم من الزملاء في الميدان.