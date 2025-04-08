منذ فجر الاثنين.. استشهاد 60 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة



وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 60 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الاثنين، وفقا لسكاي نيوز.

واستشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 14 شخصا على الأقل، بينما أصيب آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين أحدهما غربي مدينة غزة والآخر في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة صباح بمحيط مسجد الأبرار في منطقة البركة جنوب غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ ساعات الفجر استشهد 10 فلسطينيين في أخر حصيلة في استهداف أراض ومبان وتجمعات للمواطنين، في المنطقة الشرقية من مخيم جباليا، وفقا لما ذكرته الغد.

وتم استهداف دراجة بخارية شرق جباليا، كما أن عمليات القصف لم تتوقف، إذ أن سكان شمال القطاع يعانون من أزمة إنسانية لاسيما الأطفال والنساء والمرضي.

ووقع شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على مبنى قرب مقر السفينة بمنطقة المخابرات غرب شمال قطاع غزة.