الحرس الثوري الإيراني يُعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش



وكالات

أعلنت العلاقات العامة في مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري الإيراني، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة كردستان غربي البلاد.

وجاء في بيان المقر: "نُعلم أبناء شعبنا الأعزاء أن يقظة المواطنين في محافظة كردستان، وتعاونهم في الإبلاغ الفوري، إلى جانب وعي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والتدخل الحاسم للقوات الشجاعة التابعة لقوى الأمن الداخلي، قد أسفر عن رصد وتفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش خلال الأيام الأولى من العام الجديد"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "وقد كان عناصر هذه الخلية، وهم من رعايا دول أجنبية ومن العناصر المدرّبة لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف احتفالات النوروز لدى أبناء الوطن في محافظة كردستان. لكن، وبفضل العناية الإلهية، تم رصدهم والقضاء عليهم قبل تنفيذ أي عملية، كما تم ضبط عدد من الأحزمة الناسفة والأسلحة والقنابل اليدوية بحوزتهم".

وتابع: "الهدف الرئيسي لأجهزة الاستخبارات الأجنبية والمجموعات الإرهابية التابعة لها في المنطقة، هو زعزعة الأمن في البلاد وتقويض الوحدة بين المذاهب والقوميات في إيران الإسلامية".

ووجهت تحذيرا صريحا إلى "مخططي العمليات الإرهابية والداعمين لهم، بأن أي تحرك تخريبي أو تهديد لأمن الشعب الإيراني لن يمر دون رد، وأن العناصر التي تسعى إلى بث الفتنة في المنطقة ستتلقى ضربة موجعة".