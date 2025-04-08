وزير خارجية تركيا: نتنياهو يتبع سياسة ضمان أمن إسرائيل من خلال إضعاف الآخرين



وكالات

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتهج سياسة ضمان أمن إسرائيل من خلال إضعاف الدول الأخرى في المنطقة، وهي استراتيجية تسبب المشاكل.

وقال فيدان: "هناك مدرستان فكريتان رئيسيتان في إسرائيل، المجموعة الأولى ترى أن أمن إسرائيل يجب أن يرتكز على الاحترام الصادق والتفاهم المتبادل في المنطقة، أما المجموعة الثانية فتتبنى نهجا يرتكز على إبقاء دول المنطقة ضعيفة وفي حالة من الفوضى الداخلية، وبالتالي ضمان أمن إسرائيل".

وأضاف: "نتنياهو ينتمي إلى المجموعة الثانية، أي أن المنطقة هي الأردن، لبنان، سوريا، العراق، يجب أن تكون كلها ضعيفة، وتفتقر إلى قدرات معينة، حتى تشعر إسرائيل بالأمن".

وأكد أن تركيا مقتنعة بأن هذه الاستراتيجية لا تجلب الأمن لإسرائيل، ولا تجلب الأمن للمنطقة، ولكنها تجلب الكثير من المشاكل، وفقا لروسيا اليوم.

ويُشار إلى أن تقريرا حديثا للجنة حكومية إسرائيلية أوصى نتنياهو بالاستعداد لحرب محتملة مع تركيا، في ظل مخاوف تل أبيب المتزايدة من تحالف أنقرة مع دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.