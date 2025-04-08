بينهم 5 أطفال.. 9 شهداء جراء قصف إسرائيلي على دير البلح في غزة



وكالات

استشهد 9 فلسطينيين بينهم 5 أطفال، بينما أصيب عددًا من الجرحى بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة صباح بمحيط مسجد الأبرار في منطقة البركة جنوب غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ ساعات الفجر استشهد 10 فلسطينيين في أخر حصيلة في استهداف أراض ومبان وتجمعات للمواطنين، في المنطقة الشرقية من مخيم جباليا، وفقا لما ذكرته الغد.

وتم استهداف دراجة بخارية شرق جباليا، كما أن عمليات القصف لم تتوقف، إذ أن سكان شمال القطاع يعانون من أزمة إنسانية لاسيما الأطفال والنساء والمرضي.

ووقع شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على مبنى قرب مقر السفينة بمنطقة المخابرات غرب شمال قطاع غزة.