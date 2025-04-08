"أرسلوا ماسك إلى المريخ".. مظاهرات بالآلاف في أمريكا احتجاجًا على سياسات ترامب

كتب- محمد جعفر:



عبر آلاف الأمريكيين عن غضبهم من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره إيلون ماسك رجل الأعمال، حيث نُظمت نحو 1200 مظاهرة في واشنطن وأنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رفضا لسياسات تقليص الإنفاق الاتحادي وتوسيع سلطات الرئاسة.



وأتاحت الاحتجاجات التي اجتاحت عدد كبير من المدن الأمريكية الفرصة لمعارضي ترامب للتعبير عن غضبهم الجماعي من السياسات التي يجريها من خلال أوامره التنفيذية منذ توليه منصب الرئيس مرة أخرى في يناير 2025.

وعبر العديد من الأشخاص عن استيائهم من سياسات الرئيس ومستشاره، رافعين لافتات مكتوب عليها "ترامب نازي"، و" أرسلوا ماسك إلى المريخ"، في تعبير قوي عن رفضهم لسياسات ترامب.

يذكر أن فريق ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية قد أجرى عملية تدقيق في الحكومة الأمريكية بدعم من ترامب، حيث ألغى أكثر من 200 ألف وظيفة من أصل 2.3 مليون وظيفة بالحكومة الاتحادية.



وقد أثار ترامب موجة كبيرة من الغضب بين الأمريكيين بعد توجهه للتحرك بشكل عدواني لتقليص حجم الإدارات الحكومية، إضافًة لفرض قيمه المحافظة والضغط بشكل حاد حتى على الدول الصديقة للولايات المتحدة، بشأن شروط التجارة، مما تسبب في هبوط أسواق الأسهم الأمريكية في الأسواق.

ومن الجدير بالذكر أن ترامب عاد إلى البيت الأبيض مرة أخرى في 20 يناير كانون الثاني، حيث أصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية والتدابير التي يعتبرها البعض متماشية مع أجندة "مشروع 2025"، وهي مبادرة سياسية محافظة تهدف إلى إعادة هيكلة الحكومة وتعزيز سلطات الرئيس.