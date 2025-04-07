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ترامب: أحب أردوغان ويحبني وعلى إسرائيل حل خلافاتها مع تركيا بعقلانية

11:38 م الإثنين 07 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن علاقته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان رائعة، موضحًا: لدي علاقة رائعة مع رجل اسمه أردوغان وأحبه ويحبني، وهذا مصدر إزعاج لوسائل الإعلام.

وكشف ترامب، في تصريحات له مع الصحفيين عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أنه أبلغه بحبه لأردوغان، وإذا كانت هناك خلافات بين الجانبين، فعلى نتنياهو العمل على حلها.

ودعا الرئيس الأمريكي الإسرائيليين إلى التصرف بعقلانية لحل أي مشكلات مع تركيا، مؤكدًا أهمية اتباع نهج دبلوماسي في التعامل مع الخلافات بين البلدين.

والتقى دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي الليلة في البيت الأبيض، حيث ناقشا عدد من القضايا الهامة، أبرزها الأوضاع في غزة وعودة الأسرى لدى حماس، وكذلك علاقات إسرائيل بتركيا، والرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

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