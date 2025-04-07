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ترامب: إيران ستكون في خطر كبير إذا فشلت محادثات وقف برنامجها النووي

11:05 م الإثنين 07 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستكون "في خطر كبير" إذا فشلت المحادثات الرامية إلى الحد من برنامجها النووي، قائلًا: أعتقد أن إيران ستكون في خطر كبير إذا انهارت المحادثات وأنا أكره قول ذلك.

ووجّه ترامب هذا التهديد خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعلن أيضا أن المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستبدأ السبت المقبل، ولم يكشف بعد عن مكان انعقاد الاجتماعات، أو عن هوية المشاركين من إدارته.

وتابع الرئيس الأمريكي: "نحن نتعامل معهم بشكل مباشر، وربما يتم التوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أن "التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل من القيام بالأمر الواضح ".

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