ترامب: قطاع غزة أشبه بمصيدة للموت ويحتاج لسنوات لإعادة إعماره

وكالات

صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن قطاع غزة أشبه بمصيدة للموت وهو مكان خطر للغاية ويحتاج إلى سنوات لإعادة إعماره، مؤكدًا أنه يبذل جهودًا مكثفة للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين عقب لقائه نتنياهو،أن يوم 7 أكتوبر كان مروعًا وسيظل من بين أسوأ الأيام في التاريخ، وأن العديد من الرهائن قُتلوا في قطاع غزة، لكنه أكد أنه سيتمكن من إعادة جثامينهم.

وفي سياق متصل أكد ترامب أن واشنطن تمنح إسرائيل مليارات الدولارات سنويًا، وأنها تقدم 4 مليارات دولار سنويًا لدعم لها وستواصل تقديم هذا الدعم.