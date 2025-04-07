ترامب يلمّح إلى أن أمريكا ربما لن تخفّض الرسوم الجمركية على إسرائيل

القاهرة- مصراوي

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إلى أن الولايات المتحدة "ربما لن" تخفّض الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل، وذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي.

وقال ترامب للصحفيين بالبيت الأبيض: "نحن نتحدث عن اتفاق تجاري جديد بالكامل وربما لا، لا تنسوا أننا نساعد إسرائيل كثيرًا. نحن نقدم لإسرائيل 4 مليارات دولار سنويًا، وهذا مبلغ كبير. تهانينا بالمناسبة، هذا رقم جيد جدًا. نحن نقدم لإسرائيل مليارات الدولارات سنويًا، مليارات. إنها من أعلى المبالغ التي نقدمها لأي دولة... نحن نقدم الكثير من المال لدول كثيرة".

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على إسرائيل ضمن حملة واسعة لإعادة هيكلة التجارة العالمية.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن قال نتنياهو، في وقت سابق من اللقاء، إن بلاده ستعمل على القضاء على العجز التجاري والعوائق التجارية مع الولايات المتحدة "بسرعة كبيرة".