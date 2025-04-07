نتنياهو: غزة مكان مغلق محاصر ولسنا من نحاصره

وكالات



أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قطاع غزة "مكان مغلق ومحاصر"، لكنه زعم أن إسرائيل ليست هي من تفرض الحصار.



وأوضح، خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن حكومته تسعى إلى "تمكين سكان غزة من خيار الخروج إلى بلدان أخرى"، مشيرًا إلى أنه بحث مع ترامب كذلك ملف الأسرى في غزة وعودة الأسرى لدى حماس.



وأضاف نتنياهو أنه ناقش مع ترامب ما وصفه بـ"الرؤية الجريئة" التي طرحها الأخير بشأن غزة، والتي تتضمن إمكانية مشاركة بعض الدول في استقبال الفلسطينيين الراغبين في المغادرة طوعًا.