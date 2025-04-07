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صحفي لترامب: كثير من الأمريكان انتخبوك لإنهاء حرب غزة.. والأخير يرد

10:23 م الإثنين 07 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

وجه مراسل قناة كان العبرية سؤاله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلًا: صوت لك العديد من الأمريكيين الفلسطينيين لأنك وعدتهم بإنهاء الحرب في غزة، وما زالت الحرب مستمرة، هل لديك ما هو جديد فى هذا الشأن؟.

وأجاب ترامب خلال اللقاء الذي أعقب لقائه مع نتنياهو الليلة في البيت الأبيض، أن الحرب ستتوقف في مرحلة ما في المستقبل القريب، لكن لدينا الآن مشكلة بشأن الأسرى، ونريد الإفراج عنهم.

وأكد الرئيس الأميركي، أنه يبذل جهودًا مكثفة للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل الإفراج عن الرهائن المحتجزين، مشيرًا إلى أن غزة موقع عقاري جيد لا يحب أحد الإقامة فيه، وأنه سيتم تسمية غزة بمنطقة الحرية بعد نقل السكان منها.

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