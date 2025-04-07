ترامب: غزة موقع عقاري جيد وسنطلق عليها منطقة الحرية بعد نقل السكان منها

وكالات



أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الإثنين، أنه يبذل جهودًا مكثفة للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل الإفراج عن الرهائن المحتجزين، مشيرًا إلى أن غزة موقع عقاري جيد لا يحب أحد الإقامة فيه.



وشدد ترمب في تصريحات للصحفيين عقب لقائه نتنياهو، على رغبته في إنهاء الحرب الدائرة في القطاع، وأنها ستنتهي في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أنه سيتم تسمية غزة بمنطقة الحرية بعد نقل السكان منها.



وأشار إلى أنه التقى عشرة رهائن تم الإفراج عنهم مؤخرًا، واستمع إلى شهاداتهم حول "الفظائع" التي تعرضوا لها خلال احتجازهم، موضحًا أن الرهائن الذين التقاهم لم تكن على أجسادهم ندوب ظاهرة، لكن نفوسهم كانت مليئة بالجروح.