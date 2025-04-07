ترامب: بدأنا محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة بدأت محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، في خطوة تمثل تحولًا في نهج واشنطن تجاه طهران.

وخلال ظهوره إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، أعلن ترامب أن "اجتماعًا بالغ الأهمية" سيُعقد يوم السبت، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الأطراف المشاركة أو جدول الأعمال.

وأضاف ترامب: "أعتقد أن الجميع يتفقون على أن التوصل إلى اتفاق أفضل من اللجوء إلى الخيارات الواضحة"، في إشارة إلى التصعيد العسكري المحتمل.

وكانت إيران قد رفضت في السابق عرض ترامب لإجراء مفاوضات مباشرة، مفضلةً المحادثات غير المباشرة. وكان ترامب قد بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في مارس، اقترح فيها التفاوض بشأن اتفاق نووي جديد، مع مهلة تمتد لشهرين للتوصل إلى تفاهم، بحسب مصدر مطّلع على محتوى الرسالة تحدث سابقًا لـCNN.

ورغم تمسك طهران بأن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، أعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية إقناع إيران بالتخلي عنه، قائلاً: "نأمل أن تكلل هذه المحادثات بالنجاح. وأعتقد أن نجاحها سيكون في مصلحة إيران نأمل أن يحدث ذلك".