"اجتماع السبت".. ترامب يكشف مصير المفاوضات المباشرة مع إيران بشأن الملف النووي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أن بلاده تجري محادثات مباشرة مع إيران، معربًا عن أمله في نجاح المفاوضات لتفادي امتلاك طهران سلاحًا نوويًا، مشددًا على أهمية مشاركة إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي.

وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين عقب لقائه نتنياهو، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران هو الخيار المفضل لدى واشنطن، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا "مهمًا جدًا" مقررًا يوم السبت، قد يحدد مسار المفاوضات الجارية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه بحث مع ترمب الملف الإيراني، مؤكدًا التزام الجانبين بمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.