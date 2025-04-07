إعلان

"اجتماع السبت".. ترامب يكشف مصير المفاوضات المباشرة مع إيران بشأن الملف النووي

09:52 م الإثنين 07 أبريل 2025

دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أن بلاده تجري محادثات مباشرة مع إيران، معربًا عن أمله في نجاح المفاوضات لتفادي امتلاك طهران سلاحًا نوويًا، مشددًا على أهمية مشاركة إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي.

وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين عقب لقائه نتنياهو، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران هو الخيار المفضل لدى واشنطن، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا "مهمًا جدًا" مقررًا يوم السبت، قد يحدد مسار المفاوضات الجارية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه بحث مع ترمب الملف الإيراني، مؤكدًا التزام الجانبين بمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب مفاوضات إيران البرنامج النووي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

البيت الأبيض: إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا بين ترامب ونتنياهو
عاجل| لا للتهجير ونعم للإعمار.. بيان مصري أردني فرنسي بشأن حرب غزة
متحدث الرئاسة: قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مشتركة مع ترامب
حقيقة تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لشهر مارس 2025