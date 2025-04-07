ترامب: لا أفكر في تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية

القاهرة-مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إنه "لا يفكر" في تعليق تنفيذ الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، مؤكدًا استمرار سياسته التجارية الصارمة رغم تقلبات الأسواق.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين عقب لقائه نتنياهو: "نحن لا ننظر في ذلك حاليًا. لدينا العديد من الدول التي تأتي للتفاوض معنا على صفقات تجارية، وستكون صفقات عادلة. وفي بعض الحالات، سيدفعون رسوماً جمركية كبيرة. لكن ستكون صفقات منصفة. كما تعلمون، تحدثت هذا الصباح مع رئيس وزراء اليابان، وكانت محادثة جيدة جدًا".

وعند سؤاله عن التناقض الظاهر في رسائل إدارته بشأن المفاوضات الجمركية، أجاب ترامب قائلاً: "يمكن أن يكون الأمران صحيحين في آنٍ واحد. يمكن أن تكون هناك رسوم جمركية دائمة، ويمكن أن تكون هناك مفاوضات أيضًا، لأن هناك أشياء نحتاجها تتجاوز مسألة الرسوم".

جاءت تصريحات ترامب أثناء لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي، في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية حالة من التذبذب الشديد، مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات بشأن احتمال تعليق أو تعديل الرسوم الجمركية. وقد تراجعت الأسهم الأمريكية لليوم الثالث على التوالي، ودخل مؤشر S&P 500 في نطاق السوق الهابطة.