ترامب: أنا أكثر الأصدقاء قربًا لإسرائيل وأجرينا مناقشات رائعة بشأن غزة

وكالات

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن علاقته بإسرائيل، بقوله: "أنا أكثر الأصدقاء قربًا لإسرائيل التي تقع في منطقة صعبة لكننا نساعدهم،

وأوضح ترامب في حديثه عقب لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بالبيت الأبيض، أن أجرى مناقشات رائعة مع بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في غزة.

ووجه ترامب خطابه لنتنياهو: "نقدر وجودك معنا نحن أصدقاء إسرائيل، وأنا الرئيس الأفضل في تاريخ العلاقات مع إسرائيل ولدي الكثير من الأصدقاء في إسرائيل والمنطقة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه إلى واشنطن أمس الأحد، بعد تلقيه دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أعلن مكتب نتنياهو.