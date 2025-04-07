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نتنياهو: ناقشت مع ترامب أزمة الأسرى في غزة وتدهور علاقتنا مع تركيا

09:39 م الإثنين 07 أبريل 2025

ترامب و بنيامين نتنياهو

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وكالات
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ساعد تل أبيب على إبرام اتفاق حصلت بموجبه على 25 أسيرًا من قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، خلال لقائه ترامب اليوم الاثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن، "ناقشت مع الرئيس ترامب أزمة الأسرى في غزة"، مشيرًا إلى أنه أبلغ ترامب تقديره لموقف الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي الوضع في سوريا وتدهور علاقات تل أبيب مع تركيا، لافتًا إلى أنه بحث مع ترامب أيضًا كيفية تفادي أزمة مع تركيا.

وتابع نتنياهو قائلًا: "بحثت مع الرئيس ترامب سبل معالجة أزمة البرنامج النووي الإيراني".

وشكر نتنياهو ترامب على دعمه لإسرائيل، موضحًا أنه بحث مع ترامب قضايا من بينها الرسوم الجمركية.

وقال نتنياهو، خلال لقائه ترامب اليوم الاثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه أبلغ الرئيس الأمريكي تقديره لموقف الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "سنلغي الرسوم الجمركية وسنعمل على إيجاد حل لهذه المسألة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، رسومًا جمركية على السلع الإسرائيلية بنسبة 17%.

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