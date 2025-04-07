نتنياهو في لقائه مع ترامب: سنلغي الرسوم الجمركية الأمريكية علينا

وكالات

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه لإسرائيل، موضحًا أنه بحث مع ترامب قضايا من بينها الرسوم الجمركية.

وقال نتنياهو، خلال لقائه ترامب اليوم الاثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه أبلغ الرئيس الأمريكي تقديره لموقف الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "سنلغي الرسوم الجمركية وسنعمل على إيجاد حل لهذه المسألة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، رسومًا جمركية على السلع الإسرائيلية بنسبة 17%.