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الديوان الأردني: الملك والرئيسين السيسي وماكرون أجروا اتصالًا بترامب تضمن وقف النار بغزة

09:05 م الإثنين 07 أبريل 2025

الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني وماكرون

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وكالات

أفاد الديوان الملكي الأردني، بأن الملك عبد الله الثاني والرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون أجروا اتصالًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحثوا الوضع في قطاع غزة وسبل استعادة وقف إطلاق النار فورًا بالقطاع.

وفي السياق ذاته، قال موقع "أكسيوس"، إن ترامب مكالمة أجرى مكالمة هاتفية رباعية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك الأردني عبد الله الثاني. وكان الحديث يدور حول الحرب في غزة.

وأفادت وكالة "رويترز " نقلًا عن قصر الإليزيه، أن ماكرون أجرى اتصالًا هاتفيًا يوم الإثنين، مع ترامب تزامنًا مع القمة التي تعقد حاليًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة، لمناقشة الوضع في غزة.

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الديوان الملكي الأردني الملك عبد الله الثاني إيمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف النار بغزة
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