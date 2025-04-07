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حماس تشيد بطرد الاتحاد الافريقي سفير إسرائيل في أثيوبيا

08:36 م الإثنين 07 أبريل 2025

طرد الاتحاد الافريقي سفير إسرائيل في أثيوبيا

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وكالات

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بقيام الاتحاد الإفريقي بطرد سفير الكيان الصهيوني من مؤتمر عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشأن الإبادة الجماعية في رواندا، واصفة الموقف بـ"الشجاع".

ودعت حماس المنظمات الإقليمية والدولية إلى فرض مقاطعة شاملة على هذا الكيان المجرم ومنعه من استغلال منصاتهم لتبييض صفحته السوداء.

وطرد الاتحاد الافريقي، اليوم الاثنين، من مقره سفير إسرائيل لدى أثيوبيا، بعد اعتراض عدد من الدول الأعضاء على مشاركته في اجتماع سنوي للاتحاد، وفق ما قاله مراسل قناة الجزيرة.

وبدأت الواقعة عندما حاول السفير الإسرائيلي حضور إحدى جلسات الاتحاد، ليواجه فورًا معارضة حادة من ممثلي الدول الإفريقية الذين اعتبروا وجوده استفزازًا في ظل الأوضاع الراهنة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

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