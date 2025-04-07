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تحقيق إسرائيلي أولي: إطلاق النار على مسعفين برفح كان بسبب الشعور بالتهديد

08:20 م الإثنين 07 أبريل 2025

استهداف المسعفين الفلسطينيين

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وكالات

قال تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إطلاق النار على مسعفين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، يظهر أنه وقع بسبب "الشعور بالتهديد"، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".

وأضافت الوكالة، أن جيش الاحتلال زعم أنه حدد هوية 6 مسلحين من حركة حماس في إطلاق النار على المسعفين برفح.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ادعى أن سيارات الإسعاف والإطفاء وصلت بدون أضواء وامضة، ولذلك لم يتم التعرف عليهم، إلا أن مقطع الفيديو الذي وُجِدَ بهاتف جوال لمسعف عُثر على جثته ضمن مقبرة جماعية تضم جثث 15 عاملًا من عمال الإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، يكذب الرواية الإسرائيلية.

وأظهر مقطع الفيديو أن سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت تحمل علامات واضحة، وكانت أضواء الطوارئ مضاءة عندما أطلقت القوات الإسرائيلية وابلًا من النيران عليها،

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