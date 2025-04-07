مسؤولون: إدارة ترامب توقف بعض عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

واشنطن (أ ب)

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برنامج الغذاء العالمي وشركاء آخرين أنها أنهت بعضًا من آخر البرامج الإنسانية المتبقية التي تقدم مساعدات لازمة لإنقاذ أرواح في الشرق الأوسط، حسبما قال مسؤول أمريكي ومسؤول بالأمم المتحدة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الاثنين.

وقد تم إلغاء المشروعات "من أجل مصلحة حكومة الولايات المتحدة" بتوجيه من جيرمي لوين المسؤول البارز في وزارة الكفاءة الحكومية الذي عينته إدارة ترامب للإشراف على تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفقًا لرسالة تم إرسالها إلى شركاء الوكالة وأطلعت عليها وكالة "أسوشيتد برس".

وقال مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنه تم إرسال نحو 60 رسالة لإلغاء العقود خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك مشروعات مهمة مع برنامج الأغذية العالمي، أكبر مقدم للمساعدات الغذائية في العالم.

وأوضح مسؤول أممي في الشرق الأوسط، أن برنامج الغذاء العالمي تلقى خطابات إنهاء برامج المساعدات لكل من لبنان والأردن وسوريا.

وأضاف مسؤول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن التمويل الأمريكي لبرامج مهمة في اليمن والصومال وأفغانستان وزيمبابوي تأثر أيضًا، وهي البرامج التي تقدم الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى للأشخاص النازحين بسبب الحرب.

وتعهدت إدارة ترامب لدى قيامها بتقليص برامج المساعدات والتنمية من خلال وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بعدم إلغاء البرامج الأكثر إلحاحًا والمنقذة للأرواح.

وقد ألغت إدارة ترامب بالفعل آلاف العقود مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الوقت الذي تقوم فيه بتفكيك الوكالة، التي تتهمها بالتبذير وتعزيز القضايا الليبرالية.

وقال مسؤول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن العقود التي تم إنهاؤها كانت من بين نحو 900 برنامج أبلغ وزير الخارجية ماركو روبيو الكونجرس باعتزامه الإبقاء عليها.