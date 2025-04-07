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"نزع سلاح حزب الله بسرعة".. مبعوثة أمريكية تبدي ارتياحها لمناقشاتها خلال زيارتها لبنان

08:08 م الإثنين 07 أبريل 2025

مورجان اورتاجوس

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بيروت ( د ب أ )

أبدت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورجان اورتاجوس، ارتياحها للنقاشات التي أجرتها خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، حول دفع لبنان نحو حقبة جديدة.

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بيروت، على موقعها على منصة " اكس"، اليوم الإثنين، إن أورتاجوس "في كل لقاءاتها، أبدت ارتياحها للنقاشات الصريحة حول دفع لبنان نحو حقبة جديدة، ما يعني نزع سلاح حزب الله بسرعة، وتطبيق إصلاحات للقضاء على الفساد، وقيام حكومة منفتحة وشفافة، ليحظى جميع اللبنانيين بالإيمان والثقة في دولتهم".

وأعربت أورتاجوس "عن سعادتها بالعودة إلى لبنان للقاء الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية يوسف رجي".

وكانت الموفدة الأمريكية اورتاجوس قد وصلت إلى بيروت، يوم الجمعة الماضي. والتقت المسؤولين اللبنانيين في اليوم التالي. كما التقت عددًا من الوزراء وحاكم مصرف لبنان.

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مورجان اورتاجوس نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط نزع سلاح حزب الله السفارة الأمريكية في بيروت
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