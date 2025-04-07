أكسيوس: نتنياهو يؤيد التوصل إلى صفقة مع إيران تؤدي إلى تفكيك برنامجها النووي

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي مطلع قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعرض أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماعهما الليلة، كيف ينبغي أن تكون الصفقة الجيدة مع إيران.

وأكد المسئول الإسرائيلي في تصريحات للموقع، أن نتنياهو يؤيد التوصل إلى صفقة مع إيران، تؤدي بموجبها إلى تفكيك برنامجها النووي بالكامل، وسيستعرض ذلك في لقائه مع ترامب اليوم بالبيت الأبيض.

وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن أمس الأحد، بعد تلقيه دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أعلن مكتب نتنياهو.

ومن المقرر أن يناقش نتنياهو مع ترامب اليوم، عدة قضايا، أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على معظم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من العالم، ومن ضمنها إسرائيل، وكذا العلاقات بين إسرائيل وتركيا، والتهديد الإيراني، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.