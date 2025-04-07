ترامب يجري مكالمة هاتفية رباعية مع الرئيس السيسي وماكرون والعاهل الأردني

القاهرة- مصراوي

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية رباعية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك الأردني عبد الله الثاني. وكان الحديث يدور حول الحرب في غزة. وفقا لما نشرته أكسيوس.

وفي الشأن ذاته أفادت وكالة رويترز نقلًا عن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالًا هاتفيًا يوم الإثنين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامنا مع القمة التي تعقد حاليا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة، لمناقشة الوضع في غزة.

ولم يكشف قصر الإليزيه أي تفاصيل أخرى عن المكالمة التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزامنا مع تواجده في القاهرة ضمن قمة ثلاثية جمعت مصر والأردن.

ومن جانبه ألغى البيت الأبيض مؤتمرا صحفيا كان من المقرر عقده في الساعة 2:30 مساء بالتوقيت الشرقي يوم الإثنين، بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واستشهد المسؤولون باجتماع المكتب البيضاوي مع نتنياهو، حيث كان بإمكان ترامب طرح الأسئلة، والحدث السابق الذي أقيم اليوم في الغرفة الشرقية لتكريم فريق لوس أنجلوس دودجرز، كسبب لإلغاء الحدث