البيت الأبيض: إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا بين ترامب ونتنياهو

وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن البيت الأبيض، أنه أُلغى مؤتمرًا صحفي كان مقررا اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد توجه إلى واشنطن أمس الأحد، بعد تلقيه دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أعلن مكتب نتنياهو.

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أعلن أنه سيتم مناقشة عدة قضايا بين ترامب ونتنياهو، أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على معظم المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة من العالم، ومن ضمنها إسرائيل، وكذا العلاقات بين إسرائيل وتركيا، والتهديد الإيراني.