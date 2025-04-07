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الحوثيون يعلنون استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ مجنحة

06:56 م الإثنين 07 أبريل 2025

أرشيفية

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وكالات

أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثين، أن البحرية وسلاح الجو المسير نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت مدمرتين أمريكيتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأكد المتحدث باسم الحوثيين في كلمة له نقلتها وسائل إعلام دولية مواصلة استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر رداً على استمرار العدوان الأمريكي وجرائمه.

وأشار سريع إلى أن الجماعة نفذت عملية ثانية على هدف عسكري في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة، مؤكدًا أن الدعم والإسناد لن يتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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الحوثيون البحر الأحمر صواريخ مجنحة
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