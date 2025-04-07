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بالبيت الأبيض.. نائب الرئيس الأمريكي يحتفل بمرور 10 أعوام على تعافي والدته من الإدمان

06:48 م الإثنين 07 أبريل 2025

جيه دي فانس ووالدته بيفرلي آيكينز

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كتب- محمد جعفر

احتفلت بيفرلي آيكينز، والدة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، بمرور عشر سنوات على تعافيها من الإدمان، وذلك خلال حفل خاص أقيم قبل أيام في البيت الأبيض، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.

وحصلت آيكينز التي تعمل ممرضة في مركز لمعالجة الإدمان في منطقة سينسيناتي بولاية أوهايو، على ميدالية مرور عشر سنوات من التعافي، في تكريم رمزي لرحلتها الشخصية والمهنية في مكافحة الإدمان.

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وتعرف الأمريكيون على والدة نائب الرئيس الأمريكي لأول مرة حين تحدث عنها الأخير خلال خطاب ألقاه الأخير في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لعام 2024، حيث قال حينها حينها أمام الحضور "أفتخر بأن أقول إن والدتي هنا الليلة، بعد عشر سنوات من التعافي التام. أحبكِ يا أمي... وإذا وافق الرئيس ترامب، فلنحتفل في البيت الأبيض."

ويأتي الحدث في وقت تتصاعد فيه التحديات المتعلقة بالإدمان وتعاطي المواد الأفيونية في أرجاء الولايات المتحدة.

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بيفرلي آيكينز والدة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس تعافي والدة جيه دي فانس من الإدمان
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