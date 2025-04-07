الخارجية الفلسطينية تستدعي السفير المجري احتجاجًا على استقبال بلاده لنتنياهو

وكالات

أعلنت الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، استدعاء السفير المجري احتجاجًا على استقبال بلاده لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية.

وبعد ساعات من وصول نتنياهو العاصمة المجرية بودابست، يوم الخميس الماضي، قدمت المحكمة الجنائية الدولية طلبًا إلى الحكومة المجرية، تطالبها بإلقاء القبض على رئيس حكومة الاحتلال.

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية صورا لأجزاء من خطاب المحكمة الموجه إلى حكومة بودابست، الذي تضمن طلبًا بالاعتقال المؤقت لنتنياهو وفقًا للمادة 92 من نظام روما الأساسي.

وأشارت المحكمة إلى "جرائم نتنياهو"، ومنها "استخدام التجويع كسلاح في الحرب"، و"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.

لكن في المقابل، لم تتمثل المجر للطلب، وفي المقابل أعلنت انسحابها من عضوية المحكمة الجنائية الدولية وعدم خضوعها لنظام روما الأساسي.

وأتت الزيارة بعد نحو 5 أشهر من إصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية ضد نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.