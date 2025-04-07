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ترامب: سنفرض 50% رسومًا جمركية إضافية على الصين خلال أيام

05:43 م الإثنين 07 أبريل 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سنفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين بدءًا من 9 أبريل الجاري، إذا لم تتراجع بيكين الزيادة البالغة 34%.
وأضاف ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، أنه سيتم وقف كل المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات المطلوبة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الدول الأخرى بشأن الرسوم الجمركية ستبدأ على الفور.
وأضاف: الصين تفرض علينا رسوما جمركية قياسية وتتلاعب بالعملة على نطاق واسع، وأي دولة تفرض علينا رسوما جمركية انتقامية ستقابل فورا برسوم جديدة أعلى بكثير من المفروضة حاليا.
وفيما يتعلق بتعليق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الأربعاء الماضي على دول العالم، نفى البيت الأبيض ما تم تداوله بشأن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوم على جميع الدول ما عدا الصين، قائلًا إنها "أخبار كاذبة"، وفق شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

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