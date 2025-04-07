إعلام إسرائيلي: نتنياهو يلتقي الآن بواشنطن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في الوقت الحالي اجتماعًا مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وذكر موقع "أكسيوس"، أن نتنياهو يبحث مع ويتكوف الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ووصل نتنياهو، واشنطن أمس الأحد، معربًا عن أمله في أن إنه يأمل في أن يخفف ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل، عندما يجتمع معه في واشنطن اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، لمناقشة قضايا عدة من بينها "التهديد الإيراني" والرسوم الجمركية وحرب غزة، وفق ما أعلنه مكتب نتنياهو.