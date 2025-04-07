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هولندا تعلن تشديد القيود على تصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل

05:07 م الإثنين 07 أبريل 2025

هولندا

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(وكالات)

أعلنت الحكومة الهولندية، يوم الاثنين، عن تشديد الإجراءات المتعلقة بتصدير المنتجات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل.

وجاء ذلك في خطاب موجه إلى البرلمان، حيث أكدت الحكومة أنه يجب فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى إسرائيل للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية المتعلقة بالتصاريح الأمنية.

كما أوضحت الحكومة أن الصادرات إلى إسرائيل لن تتم بعد الآن بموجب التراخيص العامة، مع السماح للمصدرين بطلب التراخيص الفردية، التي ستخضع للتقييم والتحقق وفقًا للأنظمة الأوروبية المعتمدة.

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب ووزيرة التجارة رينيته كليفر في تصريحات مشتركة: "القرار جاء نتيجة الوضع الأمني المتدهور في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل، ويأتي تعزيزًا للرقابة على صادراتنا العسكرية".

وأكد الوزيران أنه لم يتم تصدير أي منتجات عسكرية لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023 بموجب الترخيص العام. كما تم استخدام هذه التراخيص في تصدير بعض المنتجات الأمنية منخفضة المخاطر، مثل أجهزة التوجيه لشبكات الأمن.

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