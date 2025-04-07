كيف أصبحت غزة حاضرة في تظاهرات "ارفعوا أيديكم" ضد ترامب؟

كتبت- سلمى سمير:

خلال التظاهرات الحاشدة التي خرجت في مختلف الولايات الأمريكية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره إيلون ماسك، تحت شعار "ارفعوا أيديكم عنا"، للاحتجاج على سياسات الرئيس الجمهوري التي اتخذها منذ تنصيبه 20 يناير الماضي، كانت غزة حاضرة خلال تلك الاحتجاجات التي شارك فيها الملايين.

سلطت التظاهرات الضوء على الوضع في القطاع، حيث شهدت المظاهرة عرضًا رمزيًا تم من خلاله تقديم قائمة بأسماء الشهداء الذين سقطوا جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم عرض الأسماء على لافتات كبيرة خلال المسيرة، لتكون بمثابة تذكير للعالم بحجم المعاناة التي يعاني منها المدنيون في غزة.

وطالب المتظاهرون الحاملين للعلم الفلسطيني، خلال المظاهرة الضمير العالمي بالتحرك الفوري من أجل إنهاء العدوان ووقف قتل الأبرياء، مؤكدين على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "فلسطين غزة"، داعين للضغط على المسؤولين في مختلف الدول من أجل وقف الحرب وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

يحدث الآن في واشنطن.



اسماء ضحايا الابادة الجماعية في غزة في تظاهرة ضد ترامب



اعتقد أن نهاية عظمة أمريكا قد بدأت

أحرقوا غزة فاحرق الله لوس أنجلوس

دفعوا بأبناء غزة للخروج ضد حماس فخرجت حشود كبيرة ضد ترامب pic.twitter.com/6UHL4EGD96 — بشرى بسيوني (@BushraBassioun) April 5, 2025

ومنذ الـ5 من أبريل شهدت مختلف أنحاء الولايات المتحدة سلسلة من الاحتجاجات الضخمة التي شارك فيها أعداد كبيرة من المواطنين، وذلك احتجاجًا على سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك.

وتحت شعار "ارفعوا أيديكم عنا"، تم تنظيم أكثر من 1200 مظاهرة في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، مطالبين بتغيير السياسات التي يعتبرونها تهدد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وتجمع المتظاهرون في مدن كبرى مثل واشنطن العاصمة ونيويورك وبوسطن وشيكاغو، حيث حملوا لافتات تطالب بحماية الضمان الاجتماعي ورفض تقليص الإنفاق الحكومي الذي يضر بالفئات الضعيفة في المجتمع.

وطالب المتظاهرون بإنهاء استحواذ المليارديرات على السلطة، ووضع حد لتأثير الأثرياء على القرارات السياسية، معتبرين أن ذلك يشكل تهديدًا للديمقراطية الأمريكية.

كما شدد المحتجون على ضرورة وقف تقليصات الميزانية، حيث رفضوا خفض التمويل الفيدرالي لبرامج حيوية مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، مشيرين إلى أن هذه الخطوات تضر بالفئات الضعيفة وتزيد من معاناتهم.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، بالإضافة إلى ما وصفوه بالهجمات على حقوق مجتمع الميم.

من جانبه، دافع إيلون ماسك عن سياساته مؤكدًا أنها تهدف إلى توفير مليارات الدولارات للمواطنين الأمريكيين، رغم الخسائر التي تكبدتها شركاته بسبب الرسوم الجمركية. ب

لم تقتصر الاحتجاجات على الأراضي الأمريكية فقط؛ فقد شهدت مدنًا في أوروبا وكندا والمكسيك مظاهرات تضامنية تحت نفس الشعار، معبرة عن رفضها لسياسات ترامب وماسك وتأثيرها العالمي.