البيت الأبيض يكذب الحديث عن بحث تعليق الرسوم الجمركية لـ90 يومًا

وكالات

نفى البيت الأبيض الحديث عن بحث تعليق مدته 90 يومًا للرسوم الجمركية على جميع الدول ما عدا الصين، قائلًا إنها "أخبار كاذبة"، وفق شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وانتشرت أخبار نُسبت إلى مدير المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض كيفن هاسيت، تقول إن الرئيس دونالد ترامب يدرس تعليقًا مدته 90 يومًا للرسوم على جميع الدول ما عدا الصين.

وكشف هاسيت، أمس الأحد، أن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية، نافيًا، في مقابلة مع "إي بي سي نيوز"، أن تكون رسوم ترامب الجمركية وسيلة غير مباشرة للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

وفي قرار مثيرًا للجدل، أعلن ترامب، في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي في ما وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض رسومًا جمركية على نحو 200 دولة ومنطقة اقتصادية حول العالم بنسب مختلفة تتراوح بين 10% و 49%.